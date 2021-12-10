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Spor Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçı ne zaman?
Spor

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin rakibi ne zaman belli olur? UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Futbolseverler Fenerbahçe’nin maçının ne zaman oynanacağını, kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Konferans Ligi play-off maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 08:14:00 -
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek. Peki, Avrupa Konferans Ligi kuraları ne zaman nerede çekilecek?

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 18.00’de başlayacak. Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi formatı nedir?

Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

 

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