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Yerel Konar göçer aileler birbirine girip yoldan geçen araçları taşladılar
Yerel

Konar göçer aileler birbirine girip yoldan geçen araçları taşladılar

Bursa’da konar göçer olarak yaşayan aileler birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, yoldan geçen araçları taşladılar.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 20:03:00 -
Konar göçer aileler birbirine girip yoldan geçen araçları taşladılar

Bursa’da konar göçer olarak yaşayan aileler birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, yoldan geçen araçları taşladılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi üzerinde bulunan yeşil alanda konar göçer olarak yaşam süren aileler birbirine girdi.

Yoldan geçen araçları taşladılar

Bazıları yoldan geçen arabaların önüne geçerken, bazıları taş attı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

 

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