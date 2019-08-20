0553 313 94 23

Konak’ta ilaçlar çöpe değil, imhaya gidecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası iş birliğiyle hazırlanan atık ilaç toplama projesini başlattı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:00
Konak’ta ilaçlar çöpe değil, imhaya gidecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası iş birliğiyle hazırlanan atık ilaç toplama projesini başlattı. Başkan Batur, Konak’ta evlerde biriken ilaçların çöpe atılmadan toplanarak imha edilmesi amacıyla geliştirilen proje kapsamında ilk atık ilacı beraberindekilerle ilaç toplama kutusuna attı.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, atık ilaç toplama projesinin startını verdi. Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası iş birliğiyle hazırlanan projeyle, Konak’ta evlerde biriken ilaçlar imha edilecek.


Proje kapsamında vatandaşlarda, iş birliği yapılan eczanelere yerleştirilen ve üzerinde Konak Belediyesi, İzmir Eczacı Odası ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi’nin amblemleri bulunan sarı kutulara atık ilaçları atabilecek. İlaçlar, Konak Belediyesi tarafından toplanarak atık toplama merkezine götürülecek ve daha sonra imhaya gönderilecek.


Batur ve beraberindeki ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında, İzmir Eczacı Odası temsilcisi Cüneyt Özberk, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve belediye meclis üyeleri de, ilk atık ilacı Konak’taki bir eczanede bulunan ilaç toplama kutusuna birlikte attı.


Projenin hem çevre hem halk sağlığının korunması açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Batur, "İlaç çöp değildir, çöplüğe atılamaz, bertaraf edilmesi gerekir. İlaçlar çöpe atıldığında içlerindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Bu kirlilik hem insan sağlığına hem de doğadaki diğer canlılara zarar veriyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Gelecek nesillerimizi düşünmek zorundayız. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Eczanelerimizin, eczacı arkadaşlarımızın da destekleriyle, tüm toplum için çok faydalı bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” dedi.


Konak’ta yaşayanların projeye destek vermelerini isteyen Batur, "Hemşehrilerimden, evlerinde bulunan tarihi geçmiş veya kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ilaçları eczanelerde bulunan sarı kutulara ulaştırmalarını rica ediyorum. Eczacılarımızın iş birliği ve duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla büyüteceğimiz bu kampanyanın başarıya ulaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.


Konak’ta 235 eczane bulunduğunu hatırlatan Başkan Batur, proje kapsamında 100 eczaneyle işbirliği yapıldığını belirterek, bu sayının hızla artırılacağını da belirtti. Batur, “Örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın sürekliliğini sağlamak da önemli; takibini de her birlikte yapacağız” diye aktardı.


ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında da, Konak Belediyesiyle gerçekleştirilen projenin, atık ilaçların belediye binasında değil, eczanelerde toplanması ve çalışmanın sürekliliği açısından Türkiye’ye ilk ve örnek model olacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    1. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    2. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    3. A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı..
    4. Rus öğrenciler Osmanlıcayı Ortaylı’dan..
    5. Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden..
    6. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    7. HDP kapatılabilir mi? O karar emsal..
    8. Genç basketbolcular Büyükşehir’de..
    9. Hong Kong’ta ’Diyalog Platformu’..
    10. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    11. Develi’de Ağustos ayı muhtarlar..
    12. 2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi..
    13. Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
    14. Cami imamı kazada hayatını kaybetti
    15. Tekirdağ’da definecilerin tarlada..
    16. Çocukların balık tutma yarışı
    17. Malkara’da çiftçilere hibe destekleri..
    18. İBB'den son dakika uyarısı: Şiddetli..
    19. Denize girer girmez boğuldu
    20. Başkan Atay, “Öğrenci dostu üniversite..
    21. Hamleni yap projesi yeni yaşını..
    22. Çorum ve Yozgat arasındaki “Hattuşa”..
    23. Maketlerle yeni nesilleri tarihle..
    24. Dünyaca ünlü yatırımcıdan altın..
    25. Başkan Yılmaz, birlik çağrısı yaptı
    26. Konak’ta ilaçlar çöpe değil, imhaya..
    27. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    28. Kahramanmaraş'ta trafik kazası
    29. TİKA gönüllüleri Filipinler'de
    30. Utançtan yüzlerini gizlediler! Pes..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz