Konak'ta denize düşen şahıs hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde denize düşen 56 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde denize düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Hasan Demirel (56) Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında dengesini kaybederek denize düştü. Demirel'in denize düştüğünü gören vatandaşlar suya atladı. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Demirel, 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Demirel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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