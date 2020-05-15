Konaklılara kapıda vergi ödeme hizmeti

Konak Belediyesinin, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emlak vergilerini evlerinden çıkmadan ödeyebilmeleri için uygulamaya koyduğu kapıda vergi ödeme hizmeti başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların emlak vergisi ödemelerinde mağduriyet yaşamamaları adına Konak Belediyesinin duyurduğu kapıda vergi ödeme hizmetinde ilk tahsilatlar yapılmaya başlandı. Vatandaşların Konak Belediyesinin 444 35 66 numaralı telefonunu arayarak randevu oluşturdukları sistemde, belediye görevlileri vatandaşın evine giderek vergi ödeme işlemlerini kapıda gerçekleştiriyor. Belediyenin, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan hizmetinde ilk tahsilat, Konak Belediyesi eski meclis üyesi Ahmet Karadağ’ın evinde yapıldı. Belediye görevlileri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evde izole olan ve kapıda ödeme için 444 35 66 numaralı telefonu arayarak randevu alan Ahmet Karadağ’ın kapısını çaldı. Görevli kartlarını gösteren personel, Karadağ’ın emlak vergisi tahsilatını eve girmeden, kapıda gerçekleştirdi. Kredi kartı ile ödeme yapan Karadağ, “Sizin nezdinizde başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Biz de çalışmalarınıza az da olsa destek olmak için ödemelerimizi zamanında yapmaya çalışıyoruz” dedi.

"Arayın görevli gelsin"

Özellikle 65 yaş ve üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulamayla, belediye görevlileri vatandaşın kapısına kadar giderek vergi ödeme işlemlerini gerçekleştiriyor. 444 35 66 numaralı telefondan Konak Belediyesine ulaşarak hizmetten yararlanmak istediğini belirten vatandaşlar için randevu oluşturuluyor. Hizmet alacak vatandaşa, güvenli hizmet verebilmek adına, randevu gün ve saatinde evlerine gelecek belediye görevlilerinin isim ve telefon numarası bilgileri iletiliyor. Vatandaşa ulaştıklarında görevli kartlarını gösteren belediye personeli tahsilat işlemlerini evlerin içine girmeden kapıda gerçekleştiriyor. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabiliyor.

Diğer ödeme seçenekleri

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşlar vergi ödemelerini önceden olduğu gibi Konak’ta bulunan Mali Hizmetler Binası ile Basmane’deki belediye hizmet binası, Vakıflar Bankası şubeleri ve PTT şubelerinden yapabilir. Ayrıca www.konak.bel.tr resmi web sitesinden e-belediye linkini tıklayarak ya da Konak Belediyesinin mobil uygulamasını kullanarak ödeme yapılabiliyor. Banka şubelerinden ya da kendi hesaplarından ödeme yapacak vatandaşlar Konak Belediyesinin TR 3300015 00158 00729 2290568 (Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesi-Şube Kodu 126) Vakıfbank IBAN numarasını; PTT şubelerinden ödeme yapacaklar ise Konak Belediyesinin 218227 numaralı posta çeki hesabını kullanabilecek.