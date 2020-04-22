Konaklı çocuklara 23 Nisan sürprizi

Konak Belediyesi, salgın önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerinde geçirecek çocukları unutmadı. Konaklı çocuklar bayram coşkusunu WhatsApp mesajları ile paylaşacak, hediye kitapları evlerine gelecek.

Konak Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde geçirmek zorunda kalan çocuklara yönelik bir etkinlik başlattı. Korona virüs salgını nedeniyle bu yılki 23 Nisan etkinliklerinin iptal edilmesi ve ertelenmesi çocukları üzerken, Konak Belediyesi çocuklara bayram coşkusunu evlerinde yaşatmak için harekete geçti. Düzenlenen etkinlik kapsamında Konak’ta yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan mesaj, fotoğraf ve videolarını Konak Belediyesinin 0 533 071 55 65 numaralı WhatsApp iletişim hattına gönderecek. Mesaj gönderen her çocuğa öykü kitabı evlerine teslim edilecek. Konaklı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları, belediyenin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılarak, bayram coşkusu Konak’tan tüm ülkeye yayılacak. Kampanyaya son katılım tarihi ise 23 Nisan Perşembe saat 20.00 olarak belirlendi.

“Sizler çok değerlisiniz”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı çocukları bayram mesajlarını paylaşmaya ve 23 Nisan neşesini birlikte yaşamaya davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yaşının evlerde de olsa coşkuyla kutlanması gerektiğini belirten Başkan Batur, "Sevgili çocuklar, tam 100 yıl önce bugün, demokrasi tarihimizin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açıldı, Türk halkı egemenliğini dünyaya ilan etti. Bugün işte bu büyük coşkuyu, sizlerle birlikte yaşıyoruz. Sizler dünyaya emsal olmuş, çok büyük bir liderin çocuklarısınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. Biliyorum, günlerdir evlerinizden çıkamıyorsunuz. Ama bu durum, 23 Nisan’ımızı her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlamamıza engel değil. Çünkü bugün bir araya gelemesek de, kalplerimiz aynı heyecanla ve büyük bir onurla çarpıyor. Atatürk sizlere, ’küçük hanımlar, küçük beyler’ diye hitap etmiş ve şöyle demişti: ‘Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’ Ben de aynı inancı paylaşıyorum ve tüm kalbimle bilmenizi istiyorum ki; bugünler de geçecek ve her şey çok daha güzel olacak. Yine bir araya geleceğiz. Dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir liderin izinden yürüyemeye devam ederek cumhuriyetimizi, demokrasimizi çok daha güzel yarınlara, hep birlikte taşıyacağız" dedi.