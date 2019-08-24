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Konak’ın elektronik atıkları ormana dönüşecek

Konak Belediyesi, Ege Orman Vakfı ile örnek bir iş birliğine imza atarken, gerçekleştirilen protokolle Konak’ta elektronik atıklar toplanacak ve ormana dönüşecek.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:11
Konak’ın elektronik atıkları ormana dönüşecek

Konak Belediyesi, Ege Orman Vakfı ile örnek bir iş birliğine imza atarken, gerçekleştirilen protokolle Konak’ta elektronik atıklar toplanacak ve ormana dönüşecek.


Türkiye’deki ağaçlandırma çalışmalarına destek sunacak iş birliğine ilişkin protokol; Konak Belediyesi, Ege Orman Vakfı ve atık yönetimi firması tarafından imzalandı. Protokole göre Ege Orman Vakfı, Konak’ta belirli noktalara vatandaşların elektronik atıklarını atabileceği kutular yerleştirecek. Bu kutularda biriken atıklar alınarak, atık yönetimi firmasının İzmir Atatürk Sanayi Bölgesindeki merkezine götürülecek ve geri dönüşümleri sağlanacak. Söz konusu atıkların içeriğinde bulunan; cıva, kurşun, fosfor, CFC gazı gibi zararlı maddeler ayrıştırılarak bertaraf edilmiş olacak. Geri dönüşümü sağlayacak firma ise elde edilecek gelirle Ege Orman Vakfına fidan ve doğa eğitimi bağışında bulunacak.


Atıktan Ormanlar projesi, "Dönüştürelim Doğa Kazansın" ismiyle yürütülecek kampanya, Ege Orman Vakfı’na destek sağlarken, Türkiye’deki orman varlığının büyümesine katkı sunacak.


Protokole imza atan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, atık haline gelmiş elektronik cihazların barındırdıkları ağır metaller yüzünden çevre ve insan sağlığına zarar verdiğine dikkat çekerek, “Biz ilçemizde daha yaşanılır bir hayat kurmak için göreve geldik. Adımlarımızı da bu bilinçle atıyoruz. Geçtiğimiz hafta Konak’ta hemşehrilerimizin evlerinde biriken ilaçların toplanarak imha edilmesini sağlayacak kampanyamızı da başlatmıştık. Şimdi elektronik atıkların geri dönüşüme gitmesini sağlıyoruz. Üstelik bu işbirliği Ege Orman Vakfı’na destek oluşturuyor. Biliyorsunuz çok büyük bir felaket yaşadık ve ciğerlerimiz saydığımız ormanlarımız yandı. Bu acıyı sarmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız ve işte kurulan bu işbirliği de bu bakımdan önemlidir. Toplanan bağışları, Ege Orman Vakfı ile birlikte karar vereceğimiz bir noktada ormana dönüştüreceğiz. Geleceğimize umut katacak bu orman için duyarlı vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:11
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