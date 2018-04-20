Komutanlıklar taşınıyor

Melih Gökçek'in istifasıyla boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna gelen Mustafa Tuna yeni projelerini anlattı. Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Etimesgut'a taşınması sonrası boşalacak binaların askeri müzeye çevrileceğini ve halka açılacağını söyleyen Tuna, 2018 yılında suya, ulaşıma ve ekmeğe zam olmayacağını müjdeledi.

ANKAPARK'IN İŞLETME SÜRESİ UZAYACAK



İnşası devam ederken yangın çıkan Ankapark'ın işletme süresinin 10 yıldan 29 yıla çıkarılmasıyla ilgili TBMM'de karar alınmasının beklendiğini belirten Tuna, "Orada şu anda ticari faaliyet yapılamıyor. Ticari faaliyet derken restaurant, pastane, kafe ve hediye eşya alınabilecek mekanlar. Oraya gelen vatandaşlar için büyük bir alan. Gezip dolaştıktan sonra dinlenecek, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerleri olsun. Ancak bunların yapılabilmesi için kanuni düzenleme gerekiyor. Ticareti ve sürenin uzatılması ile ilgili kanuni düzenleme torbalardan birine girecek inşallah" diye konuştu.

YENİ METRO HATTI VE BAĞLANTI MÜJDESİ



Ankara’ya 3-4 yerde daha yeni metro hattı yapmayı planladıklarını anlatan Tuna, "Tramvay da düşünüyoruz. Ankaray’ın yaygınlaştırılması ile ilgili Başbakan’a arz ettim. Bazı yerler söyledim. O da destek için yardımcı olacağını söyledi. Biz çok yere istiyoruz. Şimdilik bu yerlerin isimlerini gizli tutmaya çalışıyoruz" dedi. Metro bağlantıları için de parojeler hazırladıklarını belirten Tuna şöyle devam etti: "Keçiören’den bağlantı kısa ve hızlı gözüküyor. Bizim de talebimiz Siteler ve Aydınlıkevler’den toplaması yönünde, öyle bir çalışmamız var. İlk etapta havaalanı metrosu Keçiören metrosunun devamından Kuzey Ankara’nın oradan devam etmesi şeklinde projeler yapıldı."

SUDA İNDİRİM YAPTIK



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısına müze ve otopark yapacaklarını belirten Başkan Tuna, proje hazırlıklarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde inşasına başlanacağını söyledi. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan zamla ilgili de konuşan Tuna şunları söyledi: "Bu yıl içinde ulaşıma, halk ekmeğine ve suya zam yok. Suya 15 ilçede indirim yaptık. Taşra ilçelerdeki hem ticari yerlere hem konutlara indirim yapıldı. Yeni mahalle olan köylerde suyun fiyatlarını indirdik."

Trafiği rahatlatmak için çalışıyoruz



Belediye otoparklarının 1 lira yapılmasından sonra vatandaşların otoparkları kullanmaya başladıklarını ve trafiğin rahatladığını söyleyen Başkan Tuna, trafiği azaltmakla ilgili başka çalışmalar da yapıldığını belirtti. Ankara Emniyeti’nin orada çalışmalar olduğunu anlatan Tuna, “Kepekli yokuşunda, Dikmen kavşağında ciddi kazalar oluyor. Orada, Konya yolunu alta alacağız. Bunlar okullar kapandığı zaman faaliyete geçecek. Ayrıca Samsun yolundaki Türk Telekom binası önündeki Havalimanı yoluna bağlayan kavşağı da yerin altına alacağız” dedi.



Askeri alanlar halka açılıyor



Zırhlı birlikler, Kuvvet Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı’nın Etimesgut’a taşınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Tuna, “Taşınma işlemi bittikten sonra o binaların müze olarak halka açılması ve Saraçoğlu ile birleştirilerek şehrin merkezinde büyük bir alanın oluşturulması yönünde çalışmalarımız var. Bunlar taşındıktan sonra müze olarak halka ve yayaya açılacak. Mesela Genelkurmay burada Genelkurmay Müzesi açmak isteyebilir” şeklinde konuştu.

‘Gülen’ ismi başkentten silindi



Başkent’in bazı noktalarındaki terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak tabelaları değiştirildi. Belediye meclisinde, FETÖ elebaşı Gülen’in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi, oy birliğiyle karara bağlandı.

DİRİLİŞ, KAYI, VATAN, HİLAL



Kararın ardından Ankara Valiliğinin onayıyla yenilenen tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerlerine takıldı. Bu kapsamda, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Keçiören ve Pursaklar’daki toplam 7 cadde ve sokağa “Vatan”, “Hilal”, “Alsancak”, “Anayurt”, “Bayrak”, “Diriliş” ve “Kayı” adları verildi.