Komünistler de VIP Ekrem’e çalışıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "AKP'nin 17 yıllık karanlığına 'dur' demek için sandığa giderek oyumuzu vereceğiz. Bu seçimin en önemli hedefi AKP'nin gidiş yolunu açmaktır." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erkan Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"AKP, yoksulun desteğini alarak iktidara gelmiş ancak yolsuzluk ve israflarla varlığını sürdürmektedir. İşgal ve savaş propagandası yapan mafyalar çıkmıştır. AKP'nin 17 yıllık karanlığına 'dur' demek için sandığa giderek, oyumuzu vereceğiz. Bu seçimin en önemli hedefi AKP'nin gidiş yolunun açmaktır. Halkımız bunu istiyor, biz de bunu bir hedef olarak önümüze koyduk. Devrimciler üzerine düşen görevi yapacaklardır. İstanbul'da sosyalistler olarak devrimci bir sorumlulukla sandığa giderek, AKP'ye kaybettireceğiz."

Yargı süreci devam eden eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığını öne süren Baş, Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.