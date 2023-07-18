Komünist Partisi lideri evinde ölü bulundu
Rusya Komünist Partisi, Rusların kontrolündeki Transdinyester'de Komünist Partisi'nin lideri Oleg Horjan'ın öldürüldüğünü açıkladı
Rusya Komünist Partisi, Rusların kontrolündeki Transdinyester'de Komünist Partisi'nin lideri Oleg Horjan'ın öldürüldüğünü açıkladı
Ukrayna'nın sınır komşusu Moldova'nın Transdinyester bölgesindeki karışıklık sürüyor.
Moldova'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Transdinyester bölgesinde Komünist Parti lideri dün evinde ölü bulundu.
Rusya Komünist Partisi, 17 Temmuz 2023 tarihinde Transdinyester Komünist Partisi lideri Oleg Horjan'ın öldüğünü açıkladı.
İLK AÇIKLAMA RUSYA KOMÜNİST PARTİSİNDEN
Rusya Komünist Partisi açıklamasında, "Transdinyester Komünist Partisi lideri ve Transdinyester Yüksek Konseyinin eski bir üyesi olan Oleg Horjan'ın öldürüldüğünü öğrendik. Ayrıntılar araştırılıyor" açıklamasını yaptı.
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OLEG HORJAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI
Rusya Komünist Parti lideri Gennadi Zyuganov, Horjan'ın 17 Temmuz 2023 gecesi evinde öldürüldüğünü ileri sürdü. Transdinyester Komünist Partisi ise Oleg Horjan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü duyurdu.
Transdinyester Komünist Partisi liderinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
QHA