Komünist Orhan Aydın takla şovda hız rekoru kırdı!

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AK Parti iktidarını "sanat düşmanı" olmakla itham eden Orhan Aydın, twitter hesabından yaptığı paylaşımla kinini ortaya döktü.

Yandaşlarına örgütlenme çağrısı yapan Aydın, "Hepsinin tek tek yargılandığı, halktan çaldıklarına el konduğu, cezaevlerinin çeteciler/hırsız/talancı/hayat/sanat düşmanları ve din bezirganları ile doldurulduğu,her yurttaşın özgür/eşit olduğu günler hiç uzak değil. Yeter ki örgütlen, boyun eğme ve korku duvarını yık." dedi.

Bu sözlerinden sadece 3 dakika sonra bir mesaj daha paylaşan Aydın, iktidarın pandemi sürecinde önlem olarak kapattığı tiyatroların açılacağını duyurdu. "Sanat iyileştirir" sloganı atan Orhan Aydın, "Tüm baskı/zulüm ve düşmanlıklara inat asla kapanmayan perdelerimiz 1 Ekim'de yeniden açılıyor." ifadelerini kullandı.

Kamuoyu, komünist Aydın'ın, 3 dakika önce iktidarı sanat düşmanı olmakla suçlayıp, 3 dakika sonra tiyatroların açılışını duyurmasına, "Baskı ve düşmanlık olsaydı perdelerinizi açabilir miydiniz?" diyerek karşılık verdi.