Komşusunun yeni aldığı 1,5 milyon liralık aracı boydan boya çizdi
Antalya’da bir kişinin 16 gün önce 1,5 milyon TL’ye satın aldığı yeni otomobil, komşusu tarafından taş parçasıyla boydan boya çizildi.
O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Antalya’da bir kişinin 16 gün önce 1,5 milyon TL’ye satın aldığı yeni otomobil, komşusu tarafından taş parçasıyla boydan boya çizildi.
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