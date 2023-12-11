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Aktüel Komşusunun yeni aldığı 1,5 milyon liralık aracı boydan boya çizdi
Aktüel

Komşusunun yeni aldığı 1,5 milyon liralık aracı boydan boya çizdi

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:46:00 - 2023-12-11 18:46:43

Antalya’da bir kişinin 16 gün önce 1,5 milyon TL’ye satın aldığı yeni otomobil, komşusu tarafından taş parçasıyla boydan boya çizildi.

Antalya’da bir kişinin 16 gün önce 1,5 milyon TL’ye satın aldığı yeni otomobil, komşusu tarafından taş parçasıyla boydan boya çizildi. Otomobilde yaklaşık 350 bin TL’lik zarar oluşurken, araca zarar veren komşu polis ekiplerince gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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