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Komşunun yeni bakanı konuştu! İlk sözleri Türkiye oldu

Yunanistan'da Panos Kammenos'tan boşalan Savunma Bakanlığı koltuğunu devralan Evangelos Apostolakis, "Ege'nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum" dedi.

15 Ocak 2019 Salı 16:06
Komşunun yeni bakanı konuştu! İlk sözleri Türkiye oldu

Yunanistan'da Panos Kammenos, Savunma Bakanlığı görevini, bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis'e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan yeni Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye'ye barış ve işbirliği mesajı gönderdi. Çiçeği burnunda Bakan "Ege'nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum. Çatışma yolu da var ama işbirliği yolu da var. Biz işbirliği yoluna sadığız. Komşularımıza şunu hatırlatmak isterim. Nerede işbirliği olduysa orada refah ortamı doğmuştur" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:06
  1. Evangelos Apostolakis
  2. yunanistan

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