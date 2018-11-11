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Komşularının evinde tüfekle oynayan Hasan, başından vurularak öldü

Konya'da komşularının evinde bulunan av tüfeğiyle başından yaralanan 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:50
Komşularının evinde tüfekle oynayan Hasan, başından vurularak öldü

Konya'nın Yunak ilçesinde, Hasan Ölmez (10), komşularının evinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulup, yaşamını yitirdi. 

Olay, Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Ölmez, annesiyle birlikte komşularının evine gitti. Küçük çocuğun annesi, komşularıyla birlikte bahçede tandırda ekmek yapmaya başladı. Evde komşularının çocuklarıyla oynayan Hasan da duvarda asılı tüfeği görüp, eline aldı. Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar, Hasan'ın başına isabet etti. Silah sesini duyan annesi, eve girdiğinde oğlunu kanlar içinde buldu. Eve çağrılan sağlık ekibi, ağır yaralı Hasan'ı ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağman yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:50
  1. Hasan Ölmez
  2. Yunak Devlet Hastanesi
  3. Konya
  4. av tüfeğiyle vurularak öldü

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