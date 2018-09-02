THY - Konya
0553 313 94 23

Komşuların ihbarı üzerine polis gelince... 2 gün sonra ortaya çıktı!

Silivri'de 65 yaşındaki adam evinde hayatını kaybettikten 2 gün sonra, komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis tarafından bulundu.

02 Eylül 2018 Pazar 09:25
Komşuların ihbarı üzerine polis gelince... 2 gün sonra ortaya çıktı!

Silivri'de 65 yaşındaki adam evinde hayatını kaybettikten 2 gün sonra polis tarafından bulundu.

Alibey Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan vatandaşın komşuları 2 gündür kendisinden haber alamadı. Yaşlı adamın dairesinden yayılan kötü kokudan şüphelenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Vatandaşın cesedi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 09:25
  1. silivri
  2. polis
  3. ihbar
  4. cansız beden

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu
    1. 3. havalimanı ulaşım hatları ve..
    2. Antalya’da otomobil motosiklet ile..
    3. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    5. 'Belhanda'dan savunma isteyeceğim'
    6. Kahramanmaraş'ta tabancayla 2 kişiyi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    8. Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yolcu..
    9. Kongo'da ebola salgını yeniden patlak..
    10. İzdivaç ablaları deşifre oldu!
    11. Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük..
    12. Komşuların ihbarı üzerine polis..
    13. TL hamlesi meyvesini verdi! 169 ülkeye..
    14. Afyon'da otobüs devrildi! Ölü ve çok..
    15. Terörist paniklemiş! 'Listede biz de..
    16. Tabipler Odası'nın tabelasını çaldı.....
    17. Rumlardan bu kareye dikkat çeken yorum!
    18. Halkbank'a kur operasyonunun ardında..
    19. Van Damme ABD- Türkiye ilişkisini..
    20. Bakan duyurdu: 87 yaşında hayatını..
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...