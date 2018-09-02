Komşuların ihbarı üzerine polis gelince... 2 gün sonra ortaya çıktı!
Silivri'de 65 yaşındaki adam evinde hayatını kaybettikten 2 gün sonra, komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis tarafından bulundu.02 Eylül 2018 Pazar 09:25
Silivri'de 65 yaşındaki adam evinde hayatını kaybettikten 2 gün sonra polis tarafından bulundu.
Alibey Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan vatandaşın komşuları 2 gündür kendisinden haber alamadı. Yaşlı adamın dairesinden yayılan kötü kokudan şüphelenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.
Vatandaşın cesedi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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