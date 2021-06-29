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Gündem Komşuların gürültü kavgasında kan aktı
Gündem

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı

Bursa'da Kenan Ateş (48), sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle ailesinin üzerine su atan komşusu Canan K. (48) ile tartıştı. İki komşunun kavgasında bıçaklanan ateş yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 03:23:00 -
Komşuların gürültü kavgasında kan aktı

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan K., karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı. Bunun üzerine Ateş, ile Canan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa çıkan Canan K., komşusu Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine sığındı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Canan K.'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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