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Gündem Komşular birbirine girdi! Taş, sopa...
Gündem

Komşular birbirine girdi! Taş, sopa...

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki komşu arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 18:01:00 -

Antalya’da komşuların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısıtlama olmasına karşın sokağa çıkan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Öfkeli grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, gruptan bazıları da onları ayırmaya çalıştı.

Küçük yaştaki bir çocuk da kavgada bir kişiye sopayla saldırdı.

O anlar çevredeki bina sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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