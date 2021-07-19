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Yerel Komşular bıçakla birbirine girdi
Yerel

Komşular bıçakla birbirine girdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 02:10:00 -
Komşular bıçakla birbirine girdi

Alınan bilgiye göre, Ulaşlı Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Enes B. ve Murat Ç. birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Enes B. Necati Çelik Devlet Hastanesine, Murat Ç. de özel hastaneye kaldırıldı.

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