Komşudan flaş açıklama: Ukrayna ile görüşmeye hazırız

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Tahran'dan insansız hava araçları dahil olmak üzere Rusya'ya silah gönderildiğine ilişkin iddialara tepkisini yineledi.

Söz konusu iddiaların siyasi amaçlarla İran karşıtı ülkelerin medyaları tarafından üretildiğine işaret eden Kenani, "Bahsi geçen ithamların giderilmesi için Ukrayna'yla görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin önceden de çatışmalar ve savaşa karşı olduğunu beyan ettiğini hatırlatan Kenani, İran'ın uluslararası hukuka göre ülkelerin toprak bütünlüğünü savunduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, dünkü basın toplantısında, İran dron sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından askeri ve sivil hedeflere yönelik kullanıldığını belirterek, "Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran'a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var. ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.