  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Komşu'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Komşu'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 16:52:00 -
Komşu'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

İran'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi.

İran'da Devlet televizyonunun haberine göre sabah saatlerinde Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz ile Hürremşehir ilçesi arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kamyon ve otobüsün de karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı, kazanın nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğü açıklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay