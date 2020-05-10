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Dünya

Komşuda yüzlerce kişiye ‘koronavirüs gözaltısı’

İran’da ölümcül koronavirüs hakkında sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen 320 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:27:00 -
Komşuda yüzlerce kişiye ‘koronavirüs gözaltısı’

İran'da sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı.

320 kişi asılsız paylaşımda bulundu

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan, İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri, "Sosyal medyada Kovid-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 320 kişi gözaltına alındı." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 589'a, vaka sayısı 106 bin 220'ye ulaşmıştı.

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