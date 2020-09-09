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Dünya Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'
Dünya

Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde asılı olan Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi başka bir Azerbaycan vatandaşı tarafından sert tepkiyle karşılaştı. Bayrağımızı indirmeye çalışan şahıs, 'O bayrağa dokunursan seni vururum' sözleriyle şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:08:00 -

Kardeş devlet olarak bilinen ve dünyadaki tüm platformlarda Türkiye'nin yanında yer alan Azerbaycan'da Türk Bayrağı'na yönelik ilginç anlar yaşandı. Bir Azeri'nin Türk bayrağını indirmek istemesi sonrası başka bir Azerbaycan vatandaşı 'O bayrağa dokunursan seni vururum' dedi. O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Olay Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinde yaşandı. Şehit General Polat Heşimov'un evinin hemen yanında çekilen görüntülerde Azeri bir şahıs Türk bayrağı ve Azeri bayrağının asılı olduğu direğe giderek Türk bayrağını indirmeye çalışıyor. Olaya şahit olan başka bir Azerbaycan vatandaşı ise şahısı indirmemesi konusunda uyarıyor. Uyarılara aldırış etmeyen kişi bayrağa doğru hamle yapınca, uyarılarda bulunan kişi sertleşerek 'O bayrağa dokunursan seni vururum' diyor.

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Yorumlar

aslan

o adamı chp göndermiştir
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Kocasolak

Türkiye’de bir Azerbaycan bayrağını da indirmeye kalksalar AYNISINI bizim vatandaşlarımız da yapardı. İkisi de bizim bayrağımız da.
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