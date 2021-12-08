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Dünya Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Komşuda son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 130 bin 446'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:42:00 -
Komşuda son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 309 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 534'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 144 bin 644'e çıktığı ülkede, 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 446 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 185 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 412 bin 319 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 767 bin 237 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 811 bin 379 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 108 milyon 990 bin 935 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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