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Dünya Komşuda son bilanço açıklandı
Dünya

Komşuda son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 61 bin 492'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:14:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 670'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 492'ye, vaka sayısının da 1 milyon 771 bin 115'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 859'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 514 bin 61'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 912 bin 137 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

 

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