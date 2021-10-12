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Dünya Komşuda skandal seçim! Türkleri zor günler bekliyor
Dünya

Komşuda skandal seçim! Türkleri zor günler bekliyor

Irak’ta yapılan erken genel seçim, haksızlıkları da beraberinde getirdi. Seçimlere “Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi” ismiyle giren soydaşlarımız, sadece 2 vekil çıkarabildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 08:34:00 -
Komşuda skandal seçim! Türkleri zor günler bekliyor

Kerkük’ten seçilen o isimler Erşat Salihi ve Sevsen Abdulvahid Ceddu. Gazetemize konuşan Salihi, “Ortaya çıkan tablo adil değil” dedi.

Irak’ta yapılan erken seçim tarihin en düşük katılımlı seçimi olarak kaydedildi. Sadr grubu 79, Fetih (Hadi el Amiri 21, Maliki’nin Kanun Devleti 25, Tehalüfü Devle 16, mevcut başbakan Mustafa Kazımi grubu 16 vekil çıkardı. Buna ek olarak Kürt kanadı 49 milletvekili çıkardı. Kürtlerin dağılımı KDP 23, KYB=Goran 19, Yeni Nesil Hareketi 7 sandalye şeklinde oldu.

ITC Başkanı Erşat Salihi ortaya çıkan tablonun adil olmadığını söyledi. ITC Yürütme Kurulu Üyesi Hicran Kazancı ise “Tıkanan sistemi açma adına alınan erken seçim kararı ve seçim var olan krizi daha da derinleştirdi. Adaletin olmadığı bu seçim sonuçları ile tescillendi’’ dedi.

Zor günler bekliyor

 ITC Yürütme Kurulu Üyesi Hicran Kazancı "Kürtler yaklaşık 6-7 milyonluk nüfusla 50 milletvekili çıkardı. Buna karşılık 3 milyona yakın Türkmen’in 2 vekilde kalması Türkmeneli’nde uygulanan siyasi, kültürel, ekonomik ve coğrafi asimilasyonun açık bir göstergesi. Nüfus bilimine göre bizim en az 15 ila 20 vekille temsil ediliyor olmamız gerekiyordu" diye konuştu.

Erşat Salihi: Protesto mesajı

Bir önceki dönem ITC Başkanlığı görevini yürüten, Irak milletvekili Erşat Salihi’nin değerlendirmesi şöyle oldu: Reel verilere göre katılım oranı yüzde 25’ler seviyesinde kaldı. Bu manzara sisteme dönük bir protesto mesajı. Umarım yöneticiler bu mesajı alır.

KDP ve KYB listelerinde Türk düşmanı şahin isimlerin aday gösterilmesi dikkat çekiciydi. PKK’ya yakınlığı ile bilinen Yeni Nesil Partisi örgüt destekçisi Omad Hama’yı Kerkük’ten aday gösterdi ve seçimi kazandı. (Türkiye)

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