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Dünya Komşuda sel faciası: Ölüler var
Dünya

Komşuda sel faciası: Ölüler var

İran'ın çeşitli bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:23:00 -
Komşuda sel faciası: Ölüler var

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, ülkenin kuzeydoğu, orta ve güneydoğu bölgelerinde dün meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Velipur, "Aşırı yağışlar İsfahan, Yezd, Güney Horasan, Horasan-i Rezevi, Kirman, Simnan, Tahran ve Sistan-Beliçistan eyaletlerinde sele neden oldu. Yezd, Güney Horasan ve Kirman eyaletlerinde selde kaybolanlardan 10 kişinin cesedine ulaşıldı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Selden 6 ilçe ve 47 köyün etkilendiğini dile getiren Velipur, arama ve kurtarma çalışmalarına yüzlerce kişinin katıldığını aktardı.

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