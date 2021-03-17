Komşuda ölü sayısı arttı! 9 ölü, 2 bin yaralı!

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halid, Kızıl Çarşamba kutlamalarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 894 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Mucteba Halid, yaralılardan 527’sinin gözünün hasar gördüğünü ve 131’inin de bazı uzuvlarını kaybettiğini belirtti.

Geçen yıl ki kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, bin 468 kişi de yaralanmıştı.

Farsça “Çarşamba Suri” Kızıl Çarşamba kutlamaları, Nevruz’dan önceki son Çarşamba yapılıyor.

Bu aynı zamanda İran takvimine göre yılın son Çarşamba’sı oluyor. İran takvimine göre yeni yıl 21 Mart’ta başlıyor.

Kutlamalar yakılan 7 ateş üzerinden şarkılar eşliğinde atlayarak gerçekleşiyor.

“Çarşamba Suri” kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor.