  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zulme karşı sessiz kalanlara tepki: Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz

Polis ve Jandarmada yeni dönem! Yakalara ASELSAN damgası

Eylem Tok ve firar eden katil oğlunun arkadaşları konuştu! Yaralının telefonunu “dalgınlıktan cebine” koymuş!

Cevdet Yılmaz ekonomideki tek sıkıntıyı açıkladı

Emekliye ve memura müjde: Yeniden hangi adımlar atılacak? Yeni dönem hazırlıkları başladı

Petrol düşüyor! Akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin ne kadar?

Kalemi fosilleşmiş Dündar'a LÖSANTE cevabı

Yeniden Refah Partisi'ne saldırı! O belediye adayının seçim aracına ateş ettiler

Murat Kurum, Ekrem'i fena yakaladı: O gün bu yalancı başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydı

Başkan Dinçer 41 vizyon projeyi tanıttı! Hedef aldığı büyük çıkış: Türkiye'deki hedefini peş peşe paylaştı
Dünya Komşu ülkede kadınlara askerlik yolu göründü!
Dünya

Komşu ülkede kadınlara askerlik yolu göründü!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 09:13:00 -
Komşu ülkede kadınlara askerlik yolu göründü!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, kadınların gönüllü olarak askere alınmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, kadınların gönüllü olarak askere alınmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlediği etkinlikte konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, nüfusun yarısını askerlikten muaf tutmanın "tutarsız" olduğunu ifade etti.

Dendias, bu çerçevede kadınların gönüllü olarak askerlik hizmeti yapması üzerinde çalışmalar olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin yasanın Yunanistan'da aslında 1977'den beri var olduğunu belirten Dendias, "Soru, kadınların gönüllü askerliği için bu öngörüyü nasıl uygulayacağımız. Gelecek haftalarda Silahlı Kuvvetlerin lider isimleriyle, ülkemizin insan gücünü sadece silahlı kuvvetler personeli temelinde değil, gönüllü asker temelinde de nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimize ilişkin görüşümüzü açıklayacağız." dedi.

Yunanistan'da 1977 tarihli yasaya göre, Savunma Bakanı barış zamanlarında, gerekli gördüğü hallerde, Silahlı Kuvvetler komutanlarının da teklifiyle, ülkenin tamamından ya da belli bölgelerinden kadınları askere çağırabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23