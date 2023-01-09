Komşu ülkede fiyatları daha uygun! İphone hayalleri suya düştü: Duyanlar üzgün! Bakın nedeni neymiş?

İphone fiyatları son dönemlerde bir hayli arttı ve vatandaşlar çözümü bulmakta zorlanmadı. Komşu ülke Gürcistan'da ülkemize göre daha uygun olan İphone fiyatları nedeniyle vatandaşlar oraya akın etti ve sınır kapısında oldukça uzun kuyruklar oluştu. Bir süre devam eden yoğunluk yılbaşı itibarı ile kesildi. Yoğunluğun yaşandığı noktada kimse yok çünkü ucuza İphone almak isteyenlerin hayalleri suya düştü.

İMEİ ücreti yılbaşından önce 2 bin 732 liraydı ve bu ücret yılbaşı sonrası 6 bin liraya çıktı. Bu durumda ise yurt dışından telefon almanın hiçbir anlamı kalmayınca yoğunluğun yaşandığı bölgede in cin top oynar oldu.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısındaki İphone yoğunluğu sona ermiş oldu. Ülkemize göre Gürcistan’da İphone telefon daha uygun olunca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek telefon satın alıp, ülkemize geri dönüyordu. Buda

İMEİ ÜCRETİ, İPHONE HAYALLERİNİ BATIRDI

Sarp Sınır kapsında yoğunluğa neden oluyordu. Yeni yılda, IMEI, ye (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) gelen zamanda bu yoğunluk sona erdi. Gürcistan’dan alınan telefonlar ülkemizde kullanıla bilmesi için IMEI kaydının yapılması gerekiyor. Bu ücret 2022 için 2732 lira iken, yeni yıldan sonrası ‘Yeniden Değerleme Oranı’ sonrası 2023 IMEI kayıt ücreti, yüzde 122,9 zamlanarak, 6 bin 90 liraya çıkartıldı. Bu da yoğunluğun sona ermesine neden oldu.

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonlar insan akınına uğramıştı.

Yeni yıl sonrası ise koridorlar ve bekleme salonlarda sessizlik hakimdi. turkiyegazetesi'nin aktardığı haberde: Yeni yıl öncesi telefon almak isteyenlerin yoğunluğunu yaşadığını ifade eden bölge halkından Erhan Durucan, “Gelen zamlarla birlikte yoğunluk azaldı. Hatta hiç kalamadı. İnsanlar Gürcistan’da daha uygun diye akın akın geliyordu. Şimdi gelen giden yok” dedi.

BİR AVATANTAJI KALMADI

Taksici esnafı Mert Çakır ise “İnsanlar ülkemizin farklı illerinden gelip Batum’dan telefon alıyordu. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. Şimdi ise kimseler gelmiyor. Öğrendiğimize göre telefon kayıt ücretine zam gelmiş, fazla bir avantajı kalmamış“ şeklinde konuştu.