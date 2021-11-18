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Yerel Komşu kavgasında kan aktı
Yerel

Komşu kavgasında kan aktı

Adana'da kavga ettiği komşusu tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin A. (53), ağır şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 02:13:00 -
Komşu kavgasında kan aktı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine bıçak ve tuğlalarla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında komşusu tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin A., kanlar içerisinde kaldı. Kavgayı ayıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokakta yaralandıktan sonra eve girip, yere yığılan Hüseyin A., sağlık ekibi tarafından sedyeye alınarak, ambulansa taşındı. Yaralının ambulansa taşındığı sırada yanında olan kızı, elini tutarak, "Yanındayım baba" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Hüseyin A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı öne sürülen R.Ç. ve yaşı küçük oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Bıçağı kimin kullandığını tespit etmek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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