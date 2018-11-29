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Komşu, ilk kadın cumhurbaşkanını seçti

Komşu Gürcistan'da, oyların yüzde 40,4'ünü alan eski Dışişleri Bakanı Salome Zurabişvili, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 19:11
Komşu, ilk kadın cumhurbaşkanını seçti

Cumhurbaşkanı'nın son kez halk tarafından seçildiği Gürcistan'da, seçimlerin galibi eski Dışişleri Bakanı Salome Zurabişvili oldu. İkinci turda oyların yüzde 59,6'sını alan Zurabişvili ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Oyların yüzde 40,4'ünü aldı

Seçimin ikinci turuna Salome Zurabişvili ile Grigol Vaşadze katıldı. Vaşadze ise oyların yüzde 40,4'ünü aldı. Zurabişvili resmi sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada "Gürcistan halkının önemli bir prensip kararı aldığını" ve "geçmişi nihai olarak ve kararlı bir şekilde geride bıraktığını" söyledi.

Seçimlere bağımsız girdi

Seçime bağımsız aday olarak katılan Zurabişvili, Gürcü Rüyası Partisi tarafından desteklendi.Görevdeki Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ise seçimlerde yeniden aday olmayacağını duyurmuştu

66 yaşındaki Zurabişvili, Gürcistan'ın Fransa Büyükelçisi olarak da görev yaptı.

Cumhurbaşkanı son kez halk tarafından seçildi

Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aralık ayı ortasında göreve başlayacak. Gürcistan'da cumhurbaşkanı son kez halk tarafından doğrudan seçildi. Referandumda onaylanan Anayasa reformuna göre cumhurbaşkanı oylaması bundan böyle seçiciler meclisinde yapılacak .Görev süresi altıdan beş yıla indirilen cumhurbaşkanının yetkileri temsil düzeyine indirilecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:11
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  4. Gürcistan
  5. Giorgi Margvelaşvili

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