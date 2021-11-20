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Dünya Komşu duyurdu! ABD ordusu ülkeden çekilecek
Dünya

Komşu duyurdu! ABD ordusu ülkeden çekilecek

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, ABD'nin belirtilen tarihlerde ülkeden çekileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:37:00 -
Komşu duyurdu! ABD ordusu ülkeden çekilecek

Irak resmi haber ajansına konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, ABD kuvvetlerinin ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD muharebe güçlerinin Irak’ta kalmaya devam edeceği şeklindeki açıklamaları yalanlayan Hafaci, bu tür iddiaların daha önce de dile getirildiğini söyledi.

Tahsin Hafaci, ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi için son tarihin yıl sonu olduğunu ve bu tarih için herhangi bir değişiklik yapılmadığını ifade etti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, “ABD birliklerinin Irak’tan çekilmesinin ardından Washington-Bağdat arasındaki temas ve koordinasyon devam edecek. Irak kuvvetlerinin eğitimi, DAEŞ mensuplarının takibi gibi istihbari çalışmalar da sürecek” şeklinde konuştu.

ABD öncülüğünde 60'ı aşkın devletten oluşan koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana 'DAEŞ'e karşı savaşta Irak güçlerine destek veriyordu.

Bağdat ve Washington yönetimleri 26 Temmuz'da, ABD muharebe güçlerinin, yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: K24

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