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Teknoloji Kompleks saldırı! 60 bin kişinin Microsoft hesabı çalındı
Teknoloji

Kompleks saldırı! 60 bin kişinin Microsoft hesabı çalındı

Teknoloji devi Microsoft'un e-posta servisine çok karmaşık ve kompleks bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan siber saldırıda yaklaşık 60 binden fazla insanın hesabının çalındığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:47:00 -
Kompleks saldırı! 60 bin kişinin Microsoft hesabı çalındı

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’de William Turton ve Jordan Robertson imzalı haberde çok büyük çaplı bir saldırı gerçekleştiği ve onbinlerce insanın da bu saldırıdan zarar gördüğü aktarıldı.

Çok büyük bir saldırı

Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini duyurdu. Soruşturma ile ilgili bilgisi olan eski bir ABD’li yetkili ise yaklaşık 60.000 insanın bu siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin saldırıdan zarar gördüğü tahmin ediliyor. Microsoft’un saldırıyı önlemeye çalıştığı fakat siber saldırganların ise daha çok saldırı gerçekleştirdiği ve geri adım atmadığı belirtildi.

Siber güvenlik alanında hizmet veren Maryland merkezli Huntress şirket, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bazı bankaların ve elektrik tedarik şirketinin de saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Öte yandan bazı huzurevlerinin ve dondurma şirketlerinin de hacklendiği kayıtlara geçti. Bloomberg’e açıklama yapan bir siber güvenlik şirketi sadece kendi şirketlerinin en az 50 müşteriyle aynı anda çalıştığını ve hackerların hangi verileri çaldığını öğrenmeye uğraştıklarını duyurdu.

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