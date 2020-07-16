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Aktüel

Komiser yardımcısı çifte nikah töreninde "kelepçe" takıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:54:55 -
Komiser yardımcısı çifte nikah töreninde "kelepçe" takıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahı kıyılan emniyet mensubu çifte "kelepçe" takıldı.

Polis akademisinde tanışan komiser yardımcıları Merve Kılıç (27) ve Muhammed Mustafa Ayhan'ın (29) nikahı, görevlerini sürdürdükleri İnegöl'deki Belediye Nikah Dairesi'nin bahçesinde kıyıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende genç çifti, yakınları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Damat, nikah öncesi telsizden anons ederek, gelinden bir kez daha "evet" cevabı aldı.

İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Araali'nin şahitliğindeki törende, nikah memuru damada gelinin doğum tarihini sordu. Komiser Yardımcısı Ayhan'ın bu soruya cevap verememesi davetlileri güldürdü.

Törenin ardından gelin ve damada kelepçe takarak sürpriz yapan Şahin, ömür boyu mutluluklar diledi.

Yunus ekipleri de yeni evlenen çiftin etrafında motosikletlerle tur atarak onları tebrik etti.

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