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Kombine estetik ile daha hızlı iyileşme süreci

Op.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:00
Kombine estetik ile daha hızlı iyileşme süreci

Op.Dr. Defne Erkara, gunumuzde tıptaki ilerlemeler ve gelişen anestezi uygulamaları ile birlikte, vücudun birden fazla bölgesine aynı anda estetik cerrahi işleminin kombine estetik olduğunu belirterek bilgiler verdi.


Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara, “Es zamanlı olarak iki veya daha cok estetik operasyonun tek seferde uygulanması, tamamen hastanın tercihlerine ve doktorun onayına bağlıdır. Vücudundaki birkac bolgeden hoşnut olmayan; ya da birden fazla estetik operasyonun aynı anda yapılmasına ihtiyaç duyan bireyler kombine estetik uygulamalar yaptırabilirler. Kombine şekilde ameliyat yapılmasının birçok önemli nedeni vardır; ancak en önemli nedeni, hastanın tek bir iyileşme süreci ile birden fazla ameliyatın etkilerini atlatmasını sağlamaktır. Kombine estetik, anestezi süresinin uzaması nedeniyle sağlık sorunlarına sebep olabileceği için riskli durumlarda fazla tercih edilmez. Bu ameliyatlar, iyi planlanması gereken ameliyatlardır. Ameliyat suresi uygulanacak tedavilere gore onceden planlanmalı ve ameliyatta gecen sure hastanın saglıgını etkilememelidir. Ameliyattan once sigara mutlaka bırakmalıdır. Kombine ameliyatlar sigara icenler icin onerilmez ve cogu zaman doktor tarafından onaylanmaz. Buna ek olarak, daha ileri yaslarda da onerilmemektedir. Hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkları olan insanlar icin de uygun degildir. Ameliyattan once, hastanın istekleri dogrultusunda ozel bir cerrahi plan hazırlanır. Hazırlanan bu planlar hastadan hastaya farklılık gostermektedir” dedi.


Estetik beklentilerinin cesitliligi, her ameliyatın ayrı bir bekleme ve iyilesme sureci gerektirdigi anlamına geldiğini ifade eden Op.Dr. Erkara, “Bu zorlugu ortadan kaldırmak ve estetik olarak beklenen sonucları daha kısa surede elde etmek icin, kombine estetik ameliyatlar tercih edilmektedir. Kombine estetigin diger bir avantajı, es zamanlı uygulandıgından daha uyumlu estetik sonuclar saglamasıdır. Her operasyon icin bıcak altına girmek, hem fiziksel hem de duygusal olarak rahatsız edici olabilir. Ayrıca, bu ameliyatlardan sonra tek iyilesme sureci olması, bircok insana icin bir avantajdır. Belli aralıklarla birkac ameliyat gecirmek yerine, ozellikle yogun bir calısma ve sosyal hayatı olan insanlar, tek ameliyata daha sıcak bakabilir ve iyilesme surecini nispeten daha kısa surede tamamlayabilirler. Maddi acıdan da kombine ameliyat yaptırmak, daha avantajlı olmaktadır. Kombine ameliyatlarda, dogal olarak iyilesme surecinin, tek ameliyata gore daha uzun olacagı akıldan cıkarılmamalıdır. Avantajlarına ragmen bu operasyonlara dikkatle karar verilmelidir; cunku tek seferde oldukca radikal degisiklikler icermektedirler” diye konuştu.


Op.Dr. Erkara, kombine edilen estetik ameliyatlarından birkaçını şöyle sıraladı:


“Yuz germe, alın germe, kas kaldırma, goz kapagı estetigi, yuze yag enjeksiyon, liposuction, meme estetigi ameliyatları ve karın germe, meme estetigi ameliyatları ve kol germe, meme estetigi ve liposuction, burun ve dudak estetigi, karın germe ve popo estetigi, karın germe ve liposuction, meme diklestirme, meme buyutme, karın germe ameliyatları gibi pek cok ameliyat kombine edilerek tek seferde uygulanabilmektedir.”

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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