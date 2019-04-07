Kombi hırsızı suçüstü yakalandı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde girdiği bir binadan kombi çaldığı iddiasıyla suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.07 Nisan 2019 Pazar 10:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta Talatpaşa Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergilen bir kişiyi takibe aldı. Polis, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir binaya giren şüphelinin bir daire kapısı zorladığını belirledi. Takibini sürdüren ekipler, şüpheliyi çaldığı öne sürülen kombi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Yapılan üst aramasında demir kesme makası ve yankeski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.Ç (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Polis kamerasına yansıyan olayda şüphelinin çaldığı öne sürülen kombiyi omzunda taşıdığı ardından polis ekiplerince yakalandığı görülüyor.
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