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Yerel Kombi bomba gibi patladı! Evde yangın çıktı
Yerel

Kombi bomba gibi patladı! Evde yangın çıktı

Tekidağ'da doğalgaz kombisinin bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 13:24:00 -
Kombi bomba gibi patladı! Evde yangın çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde doğalgaz kombisinin patladığı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saat 04.20’de Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D.’ye ait evdeki doğal gaz kombisi bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sesinin ardından balkonda yangın çıktı.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmaması sevindirdi. Emniyet, 112 Sağlık ve TREDAŞ ekipleri de olay mahallinde hazır bekletildi.

Yangın çıkan evde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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