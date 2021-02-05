Komandolar, 5 PKK’lı teröristi daha yok etti
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açan PKK/YPG'li 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 5 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı. Teröristler, komandoların operasyonuyla imha edildi.
Suriyeli terörist tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ülkeye yasadışı yollardan giren ve ayakkabısının tabanında 200 gram plastik patlayıcı, anahtar sistemi ve elektrikli fünye ele geçirilen Suriye uyruklu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristin terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği ve metropol şehirlerde eylem planlayan teröristlere patlayıcı taşıdığı öğrenildi.