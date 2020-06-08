  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KOM ekiplerinden 3 farklı adrese kaçak ürün operasyonu

Denizli’de tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:16:10 -
KOM ekiplerinden 3 farklı adrese kaçak ürün operasyonu

Denizli’de tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, binlerce kaçak makaron, 3 litre kaçak alkol ve onlarca cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 3 farklı adrese yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alırken 230 bin adet makaron, 3 litre kaçak alkol ve 378 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslara adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı