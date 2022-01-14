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Yerel Kolunu iş makinasına kaptıran işçiden acı haber
Yerel

Kolunu iş makinasına kaptıran işçiden acı haber

Uşak'ta kolunu iş makinasına kaptıran işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 23:48:00 -
Kolunu iş makinasına kaptıran işçiden acı haber

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Süleyman Baş (45) çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten kolunu makineye kaptırdı.

Kolu makineye sıkışması sonucu kopan Baş, ağır şekilde yaralandı. Çalışan işçilerin ihbarları sonrasında üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipler, ağır kolu kopan Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baş'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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