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Gündem Koltuksuz kalınca çapulculara sığındı! Babacan'ın yeni adresi Geziciler oldu
Gündem

Koltuksuz kalınca çapulculara sığındı! Babacan'ın yeni adresi Geziciler oldu

Gezi olayları döneminde hükümette yer alan ve Gezicilere sert sözler sarf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefete geçince Gezi çapulcularına şirin görünmek için müşteki olduğu davada mahkemeye dilekçe vererek mağdurların arasından isimlerinin çıkarılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:55:00 -
Koltuksuz kalınca çapulculara sığındı! Babacan'ın yeni adresi Geziciler oldu

Haziran 2013’teki Gezi eylemleri sırasında başbakan yardımcısı olan ve davada "müşteki" sıfatıyla yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün hükümette yer almayınca Gezi olaylarıyla ilgili görüşleri değişti. O dönem hükümetin Gezicilere yönelik uyguladığı politikaların doğru olduğunu savunan Babacan, bugün Gezicileri savunur hale geldi.

Dilekçe verdi

şimdi muhalefete geçince Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına varana kadar Gezi olaylarıyla ilgili yürütülen tüm çalışmaları eleştiren Babacan, o dönem yerden yere vurduğu Gezi çapulcularına şirin görünmek için 9 yıl sonra mağduriyetleri olmadığını söyleyerek, mahkemeye dilekçe verdi. Babacan ve dönemin Adalet Bakanı olan DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin isimlerinin mağdurlar arasından çıkarılmasının talep etti.

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Yorumlar

dansözün kıvırması

şimdi bu tür kepaze reziller bir koltuk uğruna dansözlük yapıp dönünce ipsiz sapsız çöp tenekelerininden kafasını çıkarmayan hav havlar böyle bir dansözün kendilerine yal vermeyeceğini bilmezmi

vah vah

patlasanız da, çatlasanız da vicdanı olanlar, yapılan asılsız suçlamaları, yargılama adı altında oynanan tiyatroyu kabul etmiyor... yakında hukuk size de lazım olacak!
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