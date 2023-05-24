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Siyaset Koltuk gitti! CHP’li başkana kötü haber!
Siyaset

Koltuk gitti! CHP’li başkana kötü haber!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 12:49:00 -
Koltuk gitti! CHP’li başkana kötü haber!

CHP’li Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, mahkeme kararlarına uymadığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı. Aldığı ceza nedeniyle hak mahrumiyetine uğrayacak Kangal, 10 ay başkanlık görevinden uzaklaştırılacak.

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinin Belediye Başkanı Ali Kangal, 2018 yılında Fen İşleri Müdürü Ş.D.’yi 'müdür vekilliği' görevinden almıştı. Durumu mahkemeye taşıyan eski müdür, 2018’in kasım ayında davayı kazanmış ve Bölge İdare Mahkemesi tarafından görevlendirmesi iptal edilmişti.

Kangal, mahkeme kararına uymayarak Ş.D. hakkında yeni bir görevlendirme yaptı. Eski müdür bu konuyu da yargıya taşıydı. Yalova 2. Asliye Mahkemesi’nde yargılanan Ali Kangal, mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldı. Ceza nedeniyle hak mahrumiyetine uğrayacak Kangal'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden 10 ay süresince uzaklaştırılacağı öğrenildi.

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