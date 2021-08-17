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Dünya Koltuğu kaptıran Netenyahu, bavulun üzerinde sıra bekledi!
Dünya

Koltuğu kaptıran Netenyahu, bavulun üzerinde sıra bekledi!

12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybeden İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, havalimanında sıra beklerken görüntülendi. Netenyahu'nun bavulun üzerinde oturması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 21:27:00 -
Koltuğu kaptıran Netenyahu, bavulun üzerinde sıra bekledi!

İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin San Francisco Havalimanı'nda ailesiyle birlikte uçağa binmek için sıra bekledi.

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ermiş, koalisyonun ilk Başbakan’ı Naftali Bennett olmuştu.

Koltuğunu kaybettikten yaklaşık 1 ay sonra başbakanlık rezidansından taşınmasıyla konuşulan Netanyahu, şimdi de ailesiyle birlikte gittiği ABD seyahatiyle konuşuluyor.

İsrail eski Başbakanı Netanyahu, ABD'nin San Francisco eyaletine eşi ve oğluyla birlikte tatile gitti.

Havalimanında sıra beklerken görüntülendi

Yıllarca başbakan olarak görev yapan ve her zaman VIP hizmeti alan Netanyahu, San Francisco Havalimanı'nda sıra beklerken görüntülendi.

Çekilen görüntülerde Netanyahu'nun ayakta beklemekten yorulup, bavulunun üzerine oturması da dikkat çekti.

 

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