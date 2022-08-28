Kolonya zararlı mı? Faydaları var mı? Evde pratik ve doğal kolonya tarifi nasıl yapılır?

Hemen hemen herkesin evinde bulunan kolonya rahatlatıcı ve serinletici etkisiyle herkes tarafından sık sık kullanılan ürünlerden biridir. Özellikle bayramlarda gelen misafirlere ikram ettiğimiz kolonya geleneksel adetlerimizden biri olsa da pek çoğumuz zararlı olup olmadığı hakkında bazı endişelere sahip olabiliriz. Peki, kolonya zararlı mı? Kolonya cilde sürülür mü? Bir çeşit parfüm olan kolonyanın içeriğinde esans, su ve alkol kullanılır. Bu doğrultuda piyasaya sürülen kolonyaların cilde herhangi bir zararı olmaz.

Kolonyanın zararları nelerdir? Kolonya vücuda ne gibi fayda sağlar? İşte cevaplar...

Önce Almanya ardından İtalya, Fransa ve İspanya derken, Avrupa ülkelerinde üretilen ve kullanılan kolonya artık tüm dünyada bulunabilen bir kimyasal madde. Tıbbi ve kozmetik açıdan çok fazla etkiye sahip olan kolonyanın farklı çeşitleri de var. Tütün, limon, beyaz zambak ve ceviz yaprağı, akla gelen kolonyalardan bazıları.

Metil alkol içeren kolonyalar satışa sunulduğundan beri bu tür kolonyaların kullanımının zarar verebileceği hakkında birtakım açıklamalar yapılmıştır. Hatta Sağlık Bakanlığı bu kolonyaların listesini sunarak tüketiciyi uyarmıştır. Kolonya içerisindeki sentetik maddeler adeta zehir saçıyor ve birçok kişi günlük yaşamında kolonyayı sık sık kullanarak genetik hastalıklarının tetiklenmesine neden olabiliyor.

Kolonya alırken içeriğini mutlaka gözden geçirmekte fayda bulunuyor. Kaliteli kolonyaların içerisinde ‘'etanol'' denilen etil alkol kullanılır ve iyi bir kolonyanın içerisinde 80 derece, kokularda ise 60 derece olması gerektiği önerilmektedir.

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Peki kolonya cilde sürülür mü? İşte kolonyanın cilde bazı etkileri…

– Özellikle egzama ve sedef gibi cilt hastalıkları sorunu yaşayanların kolonya kullanımından uzak durması gerekir.

– Cilde sürülen kolonya cildin tahriş olmasına, matlaşmasına ve kurumasına neden olabilir.

– Güneşe çıkmadan önce yüzünüze sürdüğünüz kolonya lekelenmelere neden olabilir.

– Dezenfekte olarak kullandığımız kolonya yerine su kullanmak daha hijyenik bir seçim olabilir.

Peki Covid-19 pandemisiyle birlikte marketlerde artık bulunamayacak kadar fazla tüketilen kolonya vücut üzerinde ne gibi etkilere sahip?

KOLONYANIN OLUMLU ETKİLERİ

Kolonya sürmek özellikle sıcak yaz günlerinde kişiye ferahlık verir.

Herhangi bir sinir veya üzüntü anında sürüldüğünde sakinleştirici etkisi vardır.

%40 ile %80 oranında alkol barındıran kolonyalar, baygınlık geçiren kişilere sürülebilir. Bu, kişilerin çok daha kısa sürede kendisine gelmesini sağlar.

Kolonya güzel kokar ve ter kokusunu giderir.

Mikrop ve bakterilere karşı korunmanın en pratik yoludur.

Şakakları kolonya ile ovalamak başı ağrısını dindirir.

KOLONYANIN ZARARLARI NELERDİR?

Tabi her şeyde olduğu gibi kolonyanın da aşırı kullanımı cilt üzerinde bazı hasarlar oluşmasına yol açabilir.

Kolonya cilt yüzeyinde doğrudan doğruya kaşıntıya neden olur.

Alerjik reaksiyonlara yol açar. Ciltte kızarıklık en yaygın görülen belirtilerden biridir.

Kolonyanın aşırı kullanımı cildi tahriş eder.

Yaz günlerinde dışarı çıkmadan önce yüze kolonya sürmek cilt lekelerine neden olabilir.

Çok fazla kolonya kullanan kişilerin cildi kuruyabilir.

Öte yandan kolonya içmek zehirlenmeye yol açar. Yarım çay bardağı zehirlenme için yeterli olur. Kolonyayı zehirli hale getiren ise, etil alkol yerine metil alkol kullanılması... Metil alkolden yapılan kolonyaları koklamak da beyin ve ciğer üzerinde hasara yol açar.

Evde pratik ve doğal kolonya tarifi nasıl yapılır?

Ev Yapımı Kolonya Nasıl Yapılır?

Kolonyaların birçok çeşidi bulunur. Limon kolonyası, tütün kolonyası, zeytinyağı özü kolonyası gibi çeşitli esasların kullanıldığı türleri mevcuttur.

Evde kolonya yapımı aslında sanıldığı kadar zor değildir. Sizlerde evinizde rahatlıkla ev yapımı kolonya yapabilirsiniz.

Kolonya yapımı için malzemeler:

800ml etil alkol

15 ml limon esansı

185 ml saf su

Kolonya yapımı: Öncelikle etil alkol ile limon esansını iyice karıştırınız ve daha sonra da saf suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayınız. Bunun ardından ise özel olarak üretilmiş olan kolonya süzme kağıdı veya bezi ile suyu süzmeniz gerekmektedir.

Limon kolonyasının kokusundan hoşlanmıyorsanız eğer bergamot, yeşil çay, portakal, tarçın, biberiye gibi esansları da kullanabilirsiniz. Ev yapımı kolonya yapmak için etil alkol ve damıtılmış su bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ayrıca kolonya yaparken etil alkol kullanacağınız için bu madde yanıcılığı olan bir maddedir. Bunun için ekstra olarak daha dikkatli olmanızda fayda var.

Eğer ev yapımı kolonya yapmak size zor geliyorsa aldığınız kolonyanın doğru ve gerçek bir kolonya olmasına dikkat etmelisiniz. Öncelikle gerçek etil alkol kullanıldığına dikkat etmeli, ayrıca da sertifikalı olmalıdır. Merdiven altı üretim ile yapılan içinde metal alkol bulunan kolonyalar sağlığınızı tehdit edebilir.