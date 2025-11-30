Yangın felaketinde ölenlerin sayısı 146’ya yükseldi
Tai Po'da yaşanan büyük yangının ardından aramalarda 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, yardım çağrısı yapan 100 kişinin akıbetinin hâlâ bilinmediğini açıkladı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Tai Po ilçesinde bulunan 8 apartmanı etkisi altına alan büyük yangın felaketi bilançosunu ağırlaştırdı.
Yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya yükseldiği, daha önce yardım çağrısı alınan 100 kadar kişiye ise ulaşılamadığı belirtildi.