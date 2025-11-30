Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"

TV100 ekranlarında yayınlanan "Talat Atilla ile Memleket" programında konuşan Şamil Tayyar Türkiye'nin gündemini sarsacak bir haberi dile getirdi. Tayyar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını iddia etti.

Programda konuşan Şamil Tayyar, sürecin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gülistan Koçyiğit'in de anlattığı bir detaya atıfta bulunarak, sürecin başarısız olması durumunda bir "darbe mekaniği"nin işleyeceği yorumunu yaptı.

Darbe Mekaniği ve Devlet Bahçeli Uyarısı

Tayyar, Devlet Bahçeli'ye yönelik kullanılan ifadelerin ve Bahçeli'nin girişiminin önemine dikkat çekerek, asıl çarpıcı iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Eğer süreç başarılı olmazsa, MHP içinde Devlet Bey'e de darbe yapılacağını söylüyor (G. Koçyiğit'in sözlerine atıfla). Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı, ilk defa ifade ediyorum."

MHP Üzerinde Güç Tesisi Çabası

Tayyar, konuşmasının devamında MHP üzerinde güç tesis etmek isteyen odakların Devlet Bahçeli'yi tasfiye etme isteği taşıyabileceğini ancak bunun mutlaka MHP içerisinden bir hareketle yapılmaya çalışılacağını belirterek iddialarını detaylandırdı.