  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da aranan şüphelilere şafak operasyonu: 105 gözaltı

Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!

Üç bakanlık “Kadına şiddette bildirim sistemi” oluşturacak Mevzuata şiddet ayarı

Chopin’den Cenaze Marşı mı, Mozart’tan Büyük Ayin’i mi dinletseydik

Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl
Gündem Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Gündem

Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, TV100 ekranlarında yayınlanan "Talat Atilla ile Memleket" programında, "Terörsüz Türkiye Süreci"nin başarısız olması durumunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bir "darbe" girişimi olabileceğini öne sürdü. Tayyar, bu iddianın daha önce konuşulmadığını ve ilk kez kendisinin dile getirdiğini vurguladı.

TV100 ekranlarında yayınlanan "Talat Atilla ile Memleket" programında konuşan Şamil Tayyar Türkiye'nin gündemini sarsacak bir haberi dile getirdi. Tayyar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını iddia etti.

Programda konuşan Şamil Tayyar, sürecin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gülistan Koçyiğit'in de anlattığı bir detaya atıfta bulunarak, sürecin başarısız olması durumunda bir "darbe mekaniği"nin işleyeceği yorumunu yaptı.

 

Darbe Mekaniği ve Devlet Bahçeli Uyarısı

Tayyar, Devlet Bahçeli'ye yönelik kullanılan ifadelerin ve Bahçeli'nin girişiminin önemine dikkat çekerek, asıl çarpıcı iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

 

"Eğer süreç başarılı olmazsa, MHP içinde Devlet Bey'e de darbe yapılacağını söylüyor (G. Koçyiğit'in sözlerine atıfla). Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı, ilk defa ifade ediyorum."

 

MHP Üzerinde Güç Tesisi Çabası

Tayyar, konuşmasının devamında MHP üzerinde güç tesis etmek isteyen odakların Devlet Bahçeli'yi tasfiye etme isteği taşıyabileceğini ancak bunun mutlaka MHP içerisinden bir hareketle yapılmaya çalışılacağını belirterek iddialarını detaylandırdı.

 

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Gündem

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

MHP lideri Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşikte
MHP lideri Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşikte

Siyaset

MHP lideri Bahçeli: Türkiye tarihi bir eşikte

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir

Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir

MHP’li Semih Yalçın arka planı açıkladı! CHP terörsüz Türkiye komisyonuna neden girdi?
MHP’li Semih Yalçın arka planı açıkladı! CHP terörsüz Türkiye komisyonuna neden girdi?

Siyaset

MHP’li Semih Yalçın arka planı açıkladı! CHP terörsüz Türkiye komisyonuna neden girdi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü
Gündem

HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayarak CHP’nin komisyona 38 maddelik a..
Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23