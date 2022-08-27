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Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

2022-08-27 22:44:28
Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Yüzyıllardır sağlık için tüketilen güvem eriği, hakkında kimse pek bir şey bilmez. Adı size yabancı gelse de eminiz ki köylerinizi ziyaret ettiğinizde sıklıkla ağaçlarına rastladığınız çakal eriği olarak da bilinen güvem eriği dağ eriği olarak da geçer. Özellikle Anadolu’da çay, reçel, sirke ve marmelat formunda sıklıkla tüketilir ve oldukça da lezzetlidir. Tadı hafif ekşimsi ve oldukça faydalı bir meyve türüdür. Sizler için güvem eriği hakkında merak edilen her şeyi araştırdık. Peki güvem (Çakal) eriği nedir? Güvem eriği faydaları nelerdir? Güvem eriği nasıl tüketilir? İşte detaylar...

#1
Foto - Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakal eriği, gülgiller familyasından bir ağaççık türü. Sık dallı, ender olarak 3–4 m'ye kadar boylanan, dikenli bir ağaççıktır. Beyaz renkli çiçekler yapraklanmadan önce açılır. Olgun meyveleri mavi-siyah dumanlıdır. Türkiye'nin birçok orman bölgelerinde görülür. Güvem eriği son derece besleyicidir ve çeşitli sağlık yararları sunar. Güvem eriği ağacı bir yaşından biraz daha büyük olduklarında meyve verirler. Çiçekleri nisan ayında açar ve bu çiçekleri toplayarak çayını yaparsanız, kanınızı temizler, kramplarınızdan kurtulur, daha kolay yağ yakar ve tertemiz bir şekilde terleyip tüm toksinleri atabilirsiniz. Güvendiğiniz aktarlardan kursunu elde edebilirsiniz. Çakal eriği kompostosu yaparak faydalarından yararlanabilirsiniz. Sonbaharda olgunlaşan meyvelerini ise birden çok şekilde tüketebilirsiniz ve her yöntem bir diğerinden daha lezzetli emin olun. Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor.

#2
Foto - Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Güvem (Çakal) Eriğinin Faydaları -Şeker hastalarının dikkat etmeleri gereken kan şekerini dengeler. -Basur sorunu yaşıyorsanız, imdadınıza koşacaktır. -Hastalıklardan daha hızlı kurtulmanızı sağlar. -Eğer böbrek taşı oluşturmaya yatkın bir bünyeniz varsa, rahatlıkla kullanıp bu şikayetinizden ömür boyu kurtulabilirsiniz. -Ağrıyan boğazınızı ve ağız içinde oluşan her türlü yarayı iyileştirir. -Mukusla dolan nefes borunuzu temizler ve rahat nefes almanızı sağlar. -Meyveleri yer veya suyunu cildinize uygularsanız, cildinizi sıkılaştırır ve kırışıklıkları azaltır. -Vücudunuzda biriken fazla suyu atar. -Sindirim sisteminizin temizlenmesine oldukça yardımcı olur. -Sinirlerinizi yatıştırır. -Eğer deriniz pul pul dökülüyorsa bu sorunu ortadan kaldırır. Menopozda yaşanan birçok sorunun giderilmesinde etkilidir. Prostat büyümesinde, akne ve sivilce için kullanılıyor. Kan temizleyici, idrar söktürücü, terletici özellikleri sayesinde zayıflamaya çok etkili olabildiği söylenir. Kan şekerini dengeleyici özelliği olduğu söylenmekte ve şeker hastaları kullanabilmektedir.

#3
Foto - Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Çakal eriğini her türlü tüketebilirsiniz. Çayı, hoşafı, meyve olarak. Ya da sarma pişirirken... Çakal Eriği Kompostosu Tarifi İçin Malzemeler; 300 gr çakal eriği, 3 su bardağı toz şeker, 2 litre su.

#4
Foto - Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Çakal Eriği Kompostosu Tarifi Nasıl Yapılır? Dağ eriği, yaban mersini, çakal eriği denen meyve kolesterole, grip ve soğuk algınlığına, şekere deva olur. Aynı anda tatlı, ekşi ve buruk tad ihtiva eden meyve. Osmanlı mutfak kültüründe yaprak sarması çakal erikleriyle pişerdi. Limonun verdiği ekşiliğin daha lezizi olur bu sarmalar. Halen bazı yörelerde sarma çakal erikli olarak pişer. Çakal Eriği Kompostosu Tarifi Nasıl Yapılır? Çakal eriklerinin saplarını temizleyip yıkayın. Tencereye alın 2 litre su ilave edin. Ocağa alın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve şekeri ilave edin. Şeker eriyince ocaktan alın. Çok kısa sürede pişen dağılmaya meyilli bir erik fazla ocakta bekletmeyin. Afiyet olsun

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