Çakalı eriği (Güvem eriği) nedir? Çakalı eriği faydaları

Yüzyıllardır sağlık için tüketilen güvem eriği, hakkında kimse pek bir şey bilmez. Adı size yabancı gelse de eminiz ki köylerinizi ziyaret ettiğinizde sıklıkla ağaçlarına rastladığınız çakal eriği olarak da bilinen güvem eriği dağ eriği olarak da geçer. Özellikle Anadolu’da çay, reçel, sirke ve marmelat formunda sıklıkla tüketilir ve oldukça da lezzetlidir. Tadı hafif ekşimsi ve oldukça faydalı bir meyve türüdür. Sizler için güvem eriği hakkında merak edilen her şeyi araştırdık. Peki güvem (Çakal) eriği nedir? Güvem eriği faydaları nelerdir? Güvem eriği nasıl tüketilir? İşte detaylar...