Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar KIZILELMA’nın Karadeniz üzerinde bir uçağı tespit edip GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile başarıyla vurduğunu duyurdu. Paylaşılan görüntülerde, tarihte ilk kez insansız bir savaş uçağının havadaki bir hedefi imha ettiği anlar yer aldı. Bu gelişmenin savunma teknolojileri açısından yeni bir dönemin kapısını araladığı belirtiliyor.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar KIZILELMA’nın Karadeniz semalarında GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile hedefteki bir uçağı imha ettiği görüntüleri paylaştı. MSB, "Tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir" notu ile yayımladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 

"Asker millet olarak ilkleri gerçekleştirmeye, evlatlarımızın geleceği için çığır açmaya devam ediyoruz. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ile bir ilki daha başardık. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı’nı kullanan Bayraktar KIZILELMA, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek TÜBİTAK-SAGE’nin GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile vurmayı başardı. Böylelikle dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı ile havadaki bir hedef vurulmuş oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon’dan kalkan 5 adet F-16 savaş uçağına binerek tarihi atışı bizzat havadan takip etti. Evlatlarımızın geleceği için tarih yazmaya devam eden milletimizin kahramanlarını gönülden kutluyoruz."

