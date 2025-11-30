CHP Kurultayına “Meyhane Gölgesi” 5 Büyük Meyhane Kapattırıldı, Resmi Plakalı Araçlar Kuyruğa Girdi

Edinilen bilgilere göre, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba öncülüğünde Ankara’nın 5 büyük meyhanesi kapatılarak CHP’li isimlere tahsis edildi. Cuma gecesi rakı-balık masaları, adeta CHP’nin yeni “karar organı”na döndü.

Balıkhan’da “CHP’yi Dizayn Masası” Kuruldu

CHP içindeki kliklerin, Balıkhan’da bir araya gelerek PM listesini belirlemeye çalıştığı iddia edildi. Bu gizli buluşmaya gelen isimler için:

Vekillere tahsisli resmi plakalı araçlar,

Çankaya Belediyesi’ne ait otobüsler,

mekânların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kamu hizmeti için tahsis edilen araçların alkollü mekân trafiğine hizmet etmesi, tepkilerin odağına oturdu.

CHP, iki yılda dördüncü kez kurultay yaparken şaibe tartışmalarından yine kurtulamadı.

ŞAİBE GÖLGESİ KURULTAYIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Partinin tek adayla girdiği kurultayda genel başkanlık seçimi formaliteye dönüşürken, asıl kavganın PM listesinde kopacağı belirtiliyor.

MEYHANE MASALARINDA PM DİZAYNI: BEŞ BÜYÜK MEKÂN KAPATILDI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökhan Günaydının, PM seçimleri için Cuma gecesi Ankara’daki Afitap, Mühür, Çığ ve Balıkhan başta olmak üzere beş büyük meyhane ve rakı balık mekânını kapattığı ileri sürüldü.

Bu mekânlar, 2023'teki şaibeli kurultayda “delege pazarlığı ve para dağıtılan” yerler olarak biliniyor.

VELİ AĞBABA DELEGELERİ BALIKHAN’A TOPLADI

CHP içinde şaibe iddialarıyla anılan Balıkhan, bu kez de PM dizayn gecesinin merkez üssü oldu.

Ağbaba’nın delegeleri mekâna taşıdığı, önceki kurultayda Balıkhan’daki “para karşılığı oy” iddialarının savcılık dosyalarına bile girdiği biliniyor.

İMAMOĞLU EKİBİNİ PAVYONLARA GÖNDERDİ

Ekrem İmamoğlu’nun ise PM oylaması öncesi delegelerin götürüldüğü bu beş mekâna danışmanlarını gönderdiği iddia edildi.

Siyasi kulislerde, “İmamoğlu sahada değil ama masada var” yorumları yapıldı.

RESMİ PLAKALI ARAÇ KUYRUĞU: MEYHANE ÖNÜNDE SKANDAL GÖRÜNTÜ

CHP’li vekillere tahsisli resmi plakalı makam araçlarının pavyon ve meyhane önlerinde uzun kuyruk oluşturduğu görüntüler gece boyunca sosyal medyada yayıldı.

Bu görüntüler, CHP’nin “ahlak ve şeffaflık” iddiasıyla ters düşen bir tablo ortaya koydu.

ÇANKAYA BELEDİYESİ DEVREDE: OTOBÜSÜ MEYHANENİN ÖNÜNE ÇEKTİLER

Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

Gazeteci Engin Balım’ın aktardığına göre CHP'li Çankaya Belediyesi, alkollü partililerin taşınması için belediye otobüsünü mekânın önüne gönderdi.

Talimatın, Çankaya Belediye Başkanı ve Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner tarafından verildiği iddia ediliyor.

RAKI BALIĞIN FATURASI: 640 BİN TL! GENEL MERKEZDEN ÖDENDİ İDDİASI

Cuma gecesi Balıkhan, Afitap ve Çığ’daki masaların toplam faturasının 640 bin TL olduğu, bu tutarın CHP Genel Merkezi'nin kasasından karşılandığı öne sürüldü.

Bu iddia, hem parti tabanında hem de kurultay delegelerinde büyük tepki yarattı.

ADANA CEPHESİ KARIŞTI: ZEYDANCILAR VE BURHANETTİNCİLER RESTLEŞTİ

CHP Adana heyeti arasında Ankara’ya taşınan büyük bir kavga yaşandı.

Zeydan Karalar ekibi ile Burhanettin Bulut ekibi arasında soğuk rüzgarlar esti.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu’nun, “Böyle yemek mi olur?” diyerek vekillerin yemeğini terk ettiği, kendi ekibini Tarabya Restaurant’a topladığı öğrenildi.

BULUT EKİBİ FAHRİ BALIK’TA TOPLANDI

Fahri Balık adlı mekânda ise Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar ve çok sayıda kurultay delegesi bir araya geldi.

Burhanettin Bulut’un da aynı mekânda bulunduğu belirtildi.