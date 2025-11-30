  • İSTANBUL
Yaşam Dağ keçileri evlerin arasında böyle gezindi
Yaşam

Dağ keçileri evlerin arasında böyle gezindi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dağ keçileri evlerin arasında böyle gezindi

Kışın zorlayıcı şartlarında yiyecek bulamayan iki dağ keçisi, yerleşim yerine kadar indi. Evlerin arasında gezen keçiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde nesli tehlike altındaki iki dağ keçisi, yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi.

 

Kırmızı Liste’de yer alıyorlar

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan dağ keçileri, evlerin arasında yiyecek ararken görüntülendi

 

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde iki dağ keçisi, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerine indi. Evlerin arasına kadar giren dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yiyecek arayan keçileri ilgiyle izleyen vatandaşlar, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik duyarlılığın artırılması gerektiğini belirttiler.

 

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte doğal yaşam alanlarında besin bulmakta güçlük çeken dağ keçileri, son günlerde sık sık Çemişgezek ilçe merkezine yakın bölgelerde görülüyor.

